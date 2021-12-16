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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايز ايه.. حازم إمام يهاجم كيروش عقب الهزيمة من تونس

صدى البلد

 

هاجم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عقب الهزيمة امام تونس في نصف نهائي بطولة كاس العرب

 

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن كيروش لا يتعلم من اخطائه ولديه اصرار شديد علي تكرار الاخطاء ذاتها كل مبارارة قائلا" ليه الإصرار على محمد شريف كجناح وأنت جربتها مرة واتنين منفعتش، وليه نزول شريف مكان أفشة مش حسين فيصل، وليه الإصرار على مروان حمدي! أنا مش فاهم كيروش عايز إيه؟

 

واضاف أن كيروش لا يستمع لـ اراء الجهاز المعاون وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال اختياراته للتشكيل.

 

ووجه حازم امام رسالة لـ ضياء السيد قائلا “ انت قامة كبيره له مفيش دور ليك ومش بيسمعلك امشي ”.

 

وأضاف أن كيروش لابد وان تكون لديه مرونه تكتيكيه وان يتحرك ويفكر في كل مباراة علي حده قائلا “ ازاي طارق حامد مش موجود ”.

 

وكانت قد انتهت  مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

 

تفاصيل المباراة..
استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

 

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫
 

توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

 

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونسي، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

 

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

 

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

 

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

 

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

 

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي

 

منتخب مصر الزمالك تونس أون تايم سبورت ضياء السيد المنتخب الوطني حازم امام محمد الشناوي

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