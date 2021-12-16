أيمن عبدالعزيز: خلاف بين طارق حامد وكيروش السبب في استبعاده عن المنتخب

أكد أيمن عبد العزيز نجم المنتخب الوطني الأسبق أن تفسيره الوحيد لاستبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من المنتخب وجود مشكلة بين اللاعب والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.



وقال عبد العزيز عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور:" من المستحيل أن تكون هناك مشكلة فنية حول استبعاد طارق حامد من صفوف المنتخب الوطني لأنه أفضل من كل منافسيه في هذا المركز".



وأشار إلى أن طارق حامد الأنسب لقيادة خط الوسط في طريقة 4-3-3 لأنه يغطي مساحات بعرض الملعب ويمنح الفريق راحة كبيرة في التغطية خلف ظهيري الجنب.



وأوضح أنه من المؤكد أن هناك خلاف حدث في الكواليس وراء استبعاد طارق حامد.