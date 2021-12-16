وزير الزراعة: زيادة مخصصات دعم المشروع القومي لإحياء البتلو إلى 15 مليار جنيه

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة مخصصات المشروع القومي لإحياء البتلو لتصل لنحو 15 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان “استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة، وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك”.

وقال وزير الزراعة خلال اللقاء إن الدولة خصصت 100 مليون جنيه للمشروع القومي لإحياء البتلو في 2017، وزادت المخصصات المالية للمشروع لـ 3.6 مليار خلال 2020، مشيرا إلى أنه تم ضخ نحو 6.5 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر مشروع البتلو المحلي 10 آلاف جنيه قرض لشراء الرأس الواحدة من الماشية، و5 آلاف جنيه للتغذية، وفي حال الرغبة في تربية البتلو المستورد، فيتم معاينة الحيوانات، ويتم التمويل بـ15 ألف للرأس ، و5 آلاف جنيه للتغذية.

وأضاف أن هناك 39 ألف مستفيد من مشروع البتلو بإجمالي 450 ألف رأس، موضحا أن ذلك المشروع ساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 50-52% قبله، لتتراوح حاليا بين 62 و65%.

ولفت إلى أنه لا يلزم المتقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو من يمثلها بالمحافظات، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

وأكد “القصير” أن التحسين الوراثي للسلالات يعد من أهم المحاور لتطوير الثروة الحيوانية؛ لذلك تم البدء في التوسع بمراكز التلقيح الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك 5 مراكز للتلقيح الاصطناعي تابعة للوزارة، حيث يتم العمل على التحسين الوراثي من خلال توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية.

على جانب آخر، لفت إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بتطوير 157 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، وتتضمن المرحلة الأولى منه الانتهاء من 205 مراكز.

وفيما يتعلق بكارت الفلاح، أشار إلى أنه يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتم طباعة أكثر من 3.5 مليون كارت وتوزيع 2 مليون منها على المزارعين، ويجرى حاليًا استكمال عملية التوزيع لضمان استلام جميع المزارعين للكروت.