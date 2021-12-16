الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة..نواب: يأتي في إطار حرصه الدائم على دعم المواطن.. والمبادرة وفرت ملايين الوظائف للشباب

برلماني: مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل كبيرة للشباب

برلماني: مبادرة حياة كريمة انطلاقة الريف المصري نحو التطور

نائب: الرئيس السيسي جبر خواطر المصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن مبادرة " حياة كريمة" تضع على أولوياتها حل كافة المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، بشكل يسهم في تمكين جميع قرى مصر على سهولة الحصول على كافة الخدمات والمرافق الأساسية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا، لحين القضاء على العشوائيات والفقر بشكل كامل، وهذه المبادرة العملاقة ، بمثابة إنجاز يحسم للقيادة السياسية، سعيا منها لحل مشاكل المواطن البسيط ، وتوفير بيئة تتفق وآدمية المواطن المصري.

فى البداية قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن مواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة يأتي في اطار حرصه الدائم على دعم المواطن والانتهاء من مشروع حياة كريمة من اجل تنمية القرى على مستوي الجمهورية.

واكد “حبيب” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال " حياة كريمة" جبر بخاطر المواطن المصرى البسيط على مدار السبع سنوات الماضية ،ومن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره ،مشيرا إلى أنها تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، وانخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف للتغيير في العالم، وتطبقها مصر ليستفيد منها نحو 58 مليون مصري يعيشون في الريف، موضحا ان هذا المشروع تنموي يستهدف معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات.

كما أشاد النائب، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في التوجيه بمواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة، لافتا الى أن مبادرة " حياة كريمة" تعد بمثابة انطلاقة جديدة للريف المصري نحو التطور.

وقال “عفيفي” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مبادرة " حياة كريمة" تضع على أولوياتها حل كافة المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، بشكل يسهم في تمكين جميع قرى مصر على سهولة الحصول على كافة الخدمات والمرافق الأساسية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا، لحين القضاء على العشوائيات والفقر بشكل كامل، وهذه المبادرة العملاقة ، بمثابة إنجاز يحسم للقيادة السياسية، سعيا منها لحل مشاكل المواطن البسيط ، وتوفير بيئة تتفق وآدمية المواطن المصري.

وتابع النائب عصام عفيفي حديثه قائلا:" مبادرة حياة كريمة خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقة للمواطنين، وتزويدهم بكافة الخدمات الأساسية من مياه ومشروعات صرف صحي ومرافق وغيرها".

أشاد المهندس محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في التوجيه بمواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة،قائلا:" غير مسبوقة ولم يحدث أن دشن أحد مثل هذا المشروع على مدار العقود الماضية".

واكد “المرشدي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن مبادرة حياة كريمة مست جميع المصريين سواء الموجودين في القرى أو المدن، كما لم تترك المجال لأحد من المعارضين على نقدها أو معارضتها، لافتا الى أن المشروعات القومية المقامة على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسي ، جاءت لجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدمة.

وأشار عضو مجلس النواب أن المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وخصوصا حياة كريمة ساهموا فى تشغيل الملايين من الشباب ، من خلال توفيرها لفرص العمل، الأمر الذي كان له التأثير الإيجابي الأكبر في خفض معدلات البطالة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول".

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

وقد استعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100 %.