أظهروا حبهم لمصر والكويت معا.. الإشادة بإبداعات وابتكارات 46 فنانا مصريا.. صور

فتح المعرض الفني "رؤى مصرية" في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم في دولة الكويت، أمس الأربعاء، أبوابه أمام الحشود من محبي الفن حيث تضمن نتاجا غزيرا لـ 46 فنانا مصريا من المقيمين على أرض الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه "عندما يتعلق الفن الإبداعي بأنواعه في صالة واحدة يخنتزل الفنانون طاقاتهم الخلاقة في لوحات ومنحوتات وابتكارات مدهشة تطلق فضاء التخيل على مصراعيه وتمنح المتأملين فرصة للتحليق في عالم يبعدهم عن الواقع وإن لفترة مكانية وزمنية محدودة".

وذكرت الوكالة الكويتية أن الفنانين المصريين أجادوا التعبير بأساليب فنية تجاوزت الأزمنة وأظهرت مدى حبهم للكويت ولمصر معا.

وأشارت "كونا" إلى أن محبو الفن من جميع الأطياف احتشدوا لتأمل نحو 160 عملا فنيا ما بين رسم وتصوير ونحت وخزف و (ميكس ميديا) و(فن الريزن- الإيبوكسي) والتشكيل بمختلف المعادن وصياغتها في قوالب مبتكرة في بانوراما مشهدية رائعة تحت رعاية السفارة المصرية في الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كونا

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