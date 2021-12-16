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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منهم 11 من ذوى الهمم

القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1255 شاباً بالدقهلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1255 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3934   شاباً منهم 22 من ذوى القدرات ، فضلاً عن توفير 88  فرصة عمل .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و 208 آلاف و 500  جنيه منحة المولد النبوي الشريف  لـ 2366 عاملا مسجلين، و 6000 جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 34 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 755 منشأة وتم القيام بـ 33 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 87 شكوى عمالية تمت تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 40 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت  43  شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1769  شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1769 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 80 متدرباً ومتدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة الدقهلية تعيين 1255 شابا كعب العمل

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