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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة.. رئيس شعبة الجمارك يفوز بلقب الشخصية الاقتصادية ٢٠٢١

صدى البلد

فاز أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، بلقب الشخصية الاقتصادية الأولي لعام ٢٠٢١ في استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة، وذلك لمجهوداته الفائقة والمتميزة في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الجمركي علي وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عبد الواحد له بصمات بارزة في نجاح منظومة ال aci التسجيل المسبق للشحنات، وحث المصدرين بالخارج بالانضمام للمنظومة الجمركية وتذليل أية عقبات قد تواجههم وذلك من خلال السفارات المصرية بالخارج والقنصليات والتمثيل التجارى وذلك بالتواصل معه شخصيًا، والتنسيق مع قيادات مصلحة الجمارك المصرية وشركة mts المنفذة للمشروع، بالإضافة إلي جهوده الجالية والملموسة في حل مشاكل المصدرين والمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك من خلال اتحاد العام للغرف التجارية وكذلك رؤساء الشعب التجارية وحل المشاكل المتعلقة بهم.

وقال غبدالواحد، إن هناك جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر تدخل فى صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فإن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تؤثر مباشرة وبشكل إيجابى على منظومة الصناعة فى مصر، فى ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم فى تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.

و أشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، لما تتيحه من تيسيرات فى التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركى.. مؤكدًا أن تقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا نظام التسجيل المسبق «ACI»، فضلاً على تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التى يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، وأن هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية منذ تولى الدكتور محمد معيط الحقبة الوزارية.
 

التمثيل التجارى وزارة المالية القطاعات الاقتصادية الصناعة الوطنية تطوير المنظومة مصلحة الجمارك

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