ضخ 13 مليون جنيه لتمويل 510 مشروعات صغيرة بقرى كفر سعد

يعقد فرع جهاز تنمية المشروعات في دمياط خلال الشهر المقبل، سلسلة من الندوات لتوعية السيدات فى قرى مركز كفر سعد، أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعريفهن بالخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والبرامج التدريبية المختلفة التي يمكن للسيدات الاستفادة منها لاكتساب مهارات جديدة أو تعلم حرف يدوية تمكنهن من التشغيل الذاتي وتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

وتأتى هذه الندوات في إطار الأنشطة التي يقوم بها فرع دمياط بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة ومنها المجلس القومي للمرأة ومديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، لتعريف المواطنين بأنواع التمويلات التي يقدمها الجهاز وكيفية الحصول عليها بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

ووجه مدير فرع الجهاز بدمياط، الدعوة لأبناء المحافظة للتوجه لمقر الفرع وعنوانه دمياط - ش المستشار عبد الرحيم نافع - بجوار كوبري المعلمين للتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

وأوضح حسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف مركز كفر سعد، ويضم 29 قرية وأن فرع الجهاز بدمياط قام بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المركز بلغت حوالي 13.3 مليون جنيه، نفذت 510 مشاريع، وأتاحت هذه التمويلات بدورها 1153 فرصة عمل منذ بدء المبادرة وحتى الآن.

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار حسام شبكة إلى أن فرع الجهاز بدمياط قام بتنظيم عشرات من الدورات التدريبية التي تستهدف رفع مهارات ريادة الأعمال، وأتاح الفرع خدمة المعلومات ل52 مشروعا ، وقام بتقديم الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى لـ 81 مشروعا، وقام الفرع أيضا بتسجيل 9 من أصحاب المشروعات في سجل التوريدات الحكومية ، وقام بإصدار 37 رخصة نهائية للمشروعات، وقام بتقنين أوضاع وإصدار رخص مؤقتة لعدد 36 مشروعا ، وقام كذلك بإصدار39 شهادة تصنيف ومزايا.