مش همسك سكينة لـ كيروش.. شوبير: ما حدث بعد مباراة مصر وجعني

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من بعض ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب خسارة منتخب مصر أمام تونس، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: معظم الجماهير المصرية كانت حزينة على خسارة المنتخب الوطني أمام تونس، لكن اللي وجعني هو ما حدث علة السوشيال ميديا بعد اللقاء، كيف يفرح بعض المصريين في خسارة المنتخب!".

تابع شوبير:" أنه مش النوع اللي هيمسك سكينة وأضرب في كيروش والجهاز المعاون بعد الخسارة أمام تونس".

وعن تسجيل السولية هدفا بالخطأ في مرماه، أوضح شوبير:" هو احنا هنقلب دي كمان أهلي وزمالك، يعني أفطس عمرو السولية عشان أهلاوي، وأدمر مصطفى فتحي عشان زملكاوي، هذا لا يصح إطلاقا، علينا أن نستفيد من هذه التجربة، وأن نفوز بالمركز الثالث في كأس العرب".

يذكر أن هدف تونس والمباراة الوحيد، جاء عن طريق عمرو السولية “ بالخطأ في مرماه” في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

منتخب مصر يستعد لمواجهة قطر:

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قطر، بعد غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العرب.

وخسر منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الثمامة أمس، الأربعاء.