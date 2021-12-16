درة وزوجها يتصدران غلاف إحدى المجلات.. شاهد

نشرت الفنانة درة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة برفقة زوجها متصدرة غلاف إحدى المجلات العربية، مما أثارت إعجاب متابعيها.

وأعربت النجمة التونسية درة عن فخرها بحضور حفل ختام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقالت درة، إن المهرجان يعكس صورة حضارية للمملكة العربية السعودية وما وصلت إليه من تقدم وحراك ثقافي وفى عظيم.



المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

فيلم "بره المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد، وهو من بطولة ماجد الكدواني وروبي ويعرض بالمهرجان للمرة الأولى عالميا.