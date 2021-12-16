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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يعلن جاهزية 1385 فريقاً لتطعيم 546 ألفاً ضد شلل الأطفال

مرض شلل الأطفال
مرض شلل الأطفال

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 1385 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

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ووجه نورالدين، مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف للتطعيم 546 ألفاً و86 طفلاً وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض كفر الشيخ وعدد الفرق 1385 فريق ، مشيرة إلى أن  التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، مشيرة إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.
وأضافت سلام، تستمر الحملة لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا  والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات ، وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة ، مؤكدة أن إدارة الإعلام السكاني والتثقيف الصحى عقدت ندوات تثقيفية وتوعية للإعلان عن أهمية التطعيم  وموعده.

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