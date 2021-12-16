سمية الخشاب تهاجم عمرو السولية بطريقة غير مباشرة.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة لاعب منتخب مصر عمرو السولية، وعلقت عليها سمية الخشاب بعلامتي تعجب واستفهام، مما يوحي بهجوم غير مباشر علي اللاعب عقب هزيمة المنتخب أمس.

وتصدر اسم اللاعب عمرو “السولية” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السولية”، لدعم قائد منتخب مصر اللاعب عمرو السولية عقب خسارة المنتخب أمام تونس.

وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي انطلق منذ قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربية عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".