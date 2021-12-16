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برلمان

محمد زين الدين يهنئ رئيس المؤتمر الأممي لمكافحة الفساد بانتخابه للمنصب

حسن عبد الشافى ،
حسن عبد الشافى ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى اللواء ا.ح حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ على انتخابه رئيسا لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد والتي تستمر حتى عام 2023 على أن يقوم برئاسة الدورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النسخة العاشرة والتي ستعقد بعد عامين.

وأشاد "زين الدين"، بأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لـمُكافحة الفساد التى تعقد في مركز مؤتمرات مدينة شرم الشيخ وتعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وأعرب النائب، عن ثقته فى أن تخرج من مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية استراتيجية شاملة ومحددة المعالم والمعايير لمكافحة ظاهرة الفساد بجميع صوره واشكاله على المستوى الدولى لتكون دستور عمل أمام دول العالم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتطلق هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نسختين انجليزية وفرنسية من الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، حيث تم صياغة استراتيجية الهيئة الاعلامية بأن تصبح منصاتها الاعلامية بوابة للمهتمين بقضايا الفساد على مستوى العالم من خلال اتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية في مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضا مؤشرات قياس وإدراك الفساد والتوعية المجتمعية.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

يذكر أن مصر قد انضمت  للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

 

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب اتفاقية الأ مم الم تحدة م كافحة الفساد شرم الشيخ

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