بعد انقلاب سيارة مواد بترولية.. تحويل الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بمنطقة الكيلو 127، وذلك عقب انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا أفاد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية بمنطقة الكيلو 127 في القادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث، وتحويل الحركة المرورية لمسافة 3 كيلو من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث.

وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بموقع الحادث.