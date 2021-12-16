تاليسكا يقود هجوم النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن ميجيل أنخيل روسو المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال، على ستاد الملك فهد الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل نادي النصر كالتالي:

وليد عبد الله - سلطان الغنام - عبد الإلع العمري - علي لاجامي - منصور الشمري - عبد الله الخيبري - علي الحسن - أيمن يحيى - خالد الغنام - فنسنت أبو بكر - تاليسكا.

الهلال ضد النصر:

يسعى فريق الهلال بقيادة مديره الفني ليوناردو جارديم لتحقيق الفوز على النصر في لقاء اليوم، لمواصلة الزحف نحو القمة.

وخاض الهلال 11 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يطمح فريق النصر في مصالحة جماهيره الغاضبة بحسم ديربي الرياض لصالحه، بعد السقوط أمام الطائي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويقدم فريق النصر نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة حتى الآن، فاز في 5 مواجهات وخسر مثلهم، بينما تعادل في مباراتين.

يذكر أن نادي النصر أعلن مطلع شهر ديسمبر الجاري، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا لـ بيدرو إيمانويل الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 17 نقطة.