الكونغولي ندالا يقترب من إدارة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

اقترب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من إدارة مباراة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، والمقرر إقامته 22 ديسمبر بالدوحة.

ويعد ندالا هو المرشح الأبرز لإدارة مباراة السوبر الأفريقي في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعلن الكاف اسم الحكم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.



في الإطار ذاته، تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ضربة موجعة قبل مواجهة الرجاء المغربي فى نهائي السوبر الأفريقي.

وتأكد غياب أيمن أشرف، نجم دفاع الأهلي، عن مواجهة الرجاء المغربي، نتيجة استمرار شكوى اللاعب من آلام الركبة بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

ويعد غياب أيمن أشرف عن الأهلي فى مواجهة الرجاء المغربي ضربة فنية لموسيماني فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل كامل فى قيادة دفاع الأحمر خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر أمس، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمار حمدي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

