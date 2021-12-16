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برلمان

و تطالب بتحرك دولى ضد استهدافها المنشآت المدنية والأبرياء

وكيل "عربية النواب": استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية والأبرياء يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة ،وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة استمرار ومواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها. 

 

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، إن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل ميليشيا الحوثي يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى لمواجهة هذه الاعمال الارهابية التى يُعدَّ تهديدًا واضحاً وخطيراً  لأمن واستقرار دولة المملكة السعودية الشقيقة فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المملكة العربية السعودية على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الارهابية والخسيسة.

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وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الصمت الدولى تجاه مثل هذه الجرائم الارهابية هو الذى جعل مليشيا الحوثى الارهابية تواصل مسلسلها الإرهابى المستمر تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً على ضرورة التحرك من المجتمع الدولى لوضع نهاية لهذا العمل الإجرامي والإرهابي من جماعة الحوثى الإرهابية.

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية ميليشيا الحوثى المملكة العربية السعودية جازان

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