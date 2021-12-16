حالة نادرة جدا.. جنين ينمو داخل كبد أمه

بعد ذهابها لأحد المستشفيات الكندية بسبب معاناتها من مشكلات بالدورة الشهرية، فوجئت سيدة بأمر لم تكن تتوقعه، وهو وجود جنين ينمو داخل كبدها، وهي حالة وصفها الأطباء بأنها «نادرة للغاية».



وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد ذهبت السيدة، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، إلى مستشفى الأطفال في وينيبيغ في مانيتوبا، بسبب معاناتها من نزف حيض متواصل لمدة 14 يوماً، وذلك بعد أن كانت الدورة الشهرية منقطعة لديها لمدة 49 يوماً.



وبعد إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية للرحم والبطن، اكتشف الأطباء وجود جنين في الكبد.

وقال الدكتور مايكل نارفي، أحد الأطباء الذين اكتشفوا حالة السيدة: «لقد كان أمراً مدهشاً بالنسبة إلينا. كان لديها حمل خارج الرحم في كبدها. لقد رصدنا حالات حمل كثيرة خارج الرحم في البطن، ولكنها لم تكن تظهر مطلقاً في الكبد. هذه أول مرة بالنسبة إليّ».



واضطر الجراحون إلى التضحية بالجنين من أجل إنقاذ الأم، مشيرين إلى أن مكان نموه كان يهدد حياتها بكل تأكيد.



ووفقاً لـ«المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية»، فإن حالات الحمل خارج الرحم في الكبد «نادرة بشكل استثنائي»، فخلال الـ50 عاماً الماضية سجلت فقط 21 حالة حمل في الكبد.



ويحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة خارج الرحم، غالباً في قناة فالوب، وهناك نحو 12 ألف حالة تحدث عالمياً كل عام.