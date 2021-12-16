سجن ربة منزل 5 سنوات لـ تزوير عريضة دعوى صحة توقيع في أجا

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة ربة منزل بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية بالسجن ٥ سنوات لاتهامها بالتزوير فى عريضة دعوى صحة توقيع مرفوعة منها ضد المجنى عليه وإثبات محل إقامة له على خلاف الحقيقة لكى تتمكن من الحصول على حكم صحة توقيع ضده دون علمه على عقد بيع منزل بالقرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى والمستشار تامر محمد مرسى وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة الى محكمة جنايات المنصورة لأنها فى يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٠ بدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية قامت المتهمة "إيمان.ع ٠م" ٤١ عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية إخطاب مركز أجا لقيامها بالتزوير فى عريضة الدعوى رقم ١٨٣٣ لسنة ٢٠١٨ صحة توقيع مركز أجا المرفوعة منها ضد المجنى عليه "طلعت . ش .ع"، وذلك بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وهى محل إقامة المجنى علية بأن ذكرت انة يقيم بقرية كفر المندره حال كونه يقيم بقرية إخطاب مركز أجا وأنها تمكنت من الحصول على حكم صحة توقيع بالعدوى سالفة الذكر ضد المجنى عليه حال عدم حضوره لعدم إعلانه بشكل صحيح وأصبح الحكم نهائيا فوقعت الجريمة وهى التزوير في محرر رسمى.

وأعترفت المتهمة بأنها قامت بإثبات البيانات الخاصة بمحل المجنى عليه على خلاف الحقيقة ، كما شهد محامى المتهمة رافع الدعوى صحة التوقيع بأن المتهمة هى التى طلبت منه تحريك دعوى صحة التوقيع ضد المجنى عليه وهى التى أثبتت بيانات محل إقامة المجنى عليه على خلاف الحقيقة ، وتحرر عن الواقعة القضية رقم ٥٠٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز أجا.