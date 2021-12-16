قووا روح التآلف.. محافظ قنا يكرم ثلاثة من رجال الدين.. صور

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، ثلاثة نماذج مشرّفة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى من أبناء مركز فرشوط بمحافظة قنا والذين ضربوا مثالاً رائعا بإعلائهم قيم التآخى والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، مجسدين المعدن النفيس للشعب المصري عامةً و لأهالي محافظة قنا خاصةً .

أوضح محافظ قنا ، بأنه تم تكريم كل من القس ببانود سمير توفيق حنا ، راعي كنيسة الملاك بفرشوط ، والقس زكريا عاطف بشري ، راعي دير ماري جرجس بحاجر الدهسة بفرشوط ، وذلك لحضورهما افتتاح مسجد الرحمن الغربى بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط وتقديمهما التهنئة.



و تابع محافظ قنا ، مما كان له الأثر الطيب في تقوية مشاعر التآخي وأواصر الوحدة الوطنية وروح المودة والتآلف والترابط بين أبناء الوطن.

كما تم تكريم فضيلة الشيخ ياسر أحمد محمد ، مدير إدارة أوقاف فرشوط، تقديراً لعطائه المتميز في العمل لخدمة بيوت الله ودعمه لمشاعر التآخي و أواصر الوحدة الوطنية وروح المودة و التآلف والترابط بين أبناء الوطن .

وقدم محافظ قنا ، تحية إعزاز وتقدير للمكرمين، مؤكدًا حرص المحافظة علي تكريم كل النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل جميع المواطنين، لافتاً إلى أن هذا العمل يؤكد روح المحبة والوحدة الوطنية التى يتحلى بها ويتميز بها الشعب المصرى، كما أنه يعزز قوة النسيج الوطنى .

تكريم ٣رجال دين إسلامى و مسيحى بقنا

تكريم ٣رجال دين إسلامى و مسيحى بقنا

تكريم ٣رجال دين إسلامى و مسيحى بقنا

تكريم ٣رجال دين إسلامى و مسيحى بقنا

تكريم ٣رجال دين إسلامى و مسيحى بقنا