لم يتدرب تحت قيادته طوال توليه.. محمد صلاح ينصف البدرى

أنصف لاعبنا العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حسام البدري مدرب المنتخب السابق.

وأكد في تصريحاته التليفزيونية أن أرقام حسام البدري مع المنتخب الوطني قبل رحيله جيدا جدا.

مؤكدًا انه لايستطيع القول بإن المنتخب لا يصلح معه سوى مدرب أجنبي بقوله أن المدرب المصري حقق نجاحات مع المنتخب بتأكيده علي تحقيق البدري نتائج جيدة جدا وأرقامه كويسه وأيضا نجاحات وإنجازات الكابتن حسن شحاته.



وأضاف صلاح انه لم يتمرن تحت قيادة الكابتن حسام البدري طوال فترة توليه المسئولية بسبب إصابته المتكرره علي مدار سنتين ولم يلعب مع المنتخب وقتها الا اربع مباريات فقط وكان يأتي قبل المباراة بوقت قليل.

موضحا أنه حضر لمعسكر مباراة الجابون قبل المباراة بـ ٢٤ ساعة ولكن كان يعلم كافة الأمور التي يصنعها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.