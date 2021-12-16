مقطوعة الحبل السري.. العثور علي طفلة حديثة الولادة بالمقابر في المنوفية

عثر أحد أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية علي طفلة حديثة الولاده عمرها يوم فقط في مقابر قرية زاوية بمم ترتدى ملابسها وملفوفة في بطانية.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغا من عماد شراره أحد أهالي قرية زاوية بمم بعثورهم علي طفلة حديثة الولادة في مقابر المسلمين.

وبالانتقال تبين أن الطفلة حديثة الولادة وترتدى ملابسها ومقطوعة الحبل السري وحالتها الصحية جيدة.

وأكد أنه أثناء توجهه لزيارة والده المتوفي فوجئ بصريخ طفلة فوجدها ملقاة علي الارض وتم تحرير محضر بالواقعة ونقلها الي مستشفي تلا المركزى.

