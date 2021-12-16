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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقطوعة الحبل السري.. العثور علي طفلة حديثة الولادة بالمقابر في المنوفية

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة

عثر أحد أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية علي طفلة حديثة الولاده عمرها يوم فقط في مقابر قرية زاوية بمم ترتدى ملابسها وملفوفة في بطانية.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغا من عماد شراره أحد أهالي قرية زاوية بمم بعثورهم علي طفلة حديثة الولادة في مقابر المسلمين.

وبالانتقال تبين أن الطفلة حديثة الولادة وترتدى ملابسها ومقطوعة الحبل السري وحالتها الصحية جيدة.

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مسجد في شبين الكوم

وأكد أنه أثناء توجهه لزيارة والده المتوفي فوجئ بصريخ طفلة فوجدها ملقاة علي الارض وتم تحرير محضر بالواقعة ونقلها الي مستشفي تلا المركزى.
 

المنوفية زاوية بمم مدير امن المنوفية مركز شرطة تلا مركز تلا

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