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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تثقل رأسى وأترنح عند السجود وأصلى جالسةً ..فهل صلاتى صحيحة

الصلاة
الصلاة

تثقل رأسى وأترنح عند السجود ولذلك أصلى جالسةً ..فهل صلاتى صحيحة  ... سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .


قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما نتحدث عن صحة العبادة فإننا نتناول صحة الشروط أو الأركان وليس القبول فالقبول بيد الله سبحانه وتعالى وحده.

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة صحيحة  إذا توافرت شرائطها وأركانها  أما بالنسبة للسجود  إذا كان الانسان مريضاً أو أن السجود يسبب له مشكلة صحية فيمكنه استبدال ذلك بعدم السجود وإنما يقوم للصلاة ثم يركع وعند السجود يمكنه الجلوس على كرسى يستطيع به الاتيان بالركن دون مشكلة .
 

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.


ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

 

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.

الإفتاء شروط صحة الص لاة الن جاسة ستر العورة استقبال الق بلة اجتناب الن جاسة الاركان

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