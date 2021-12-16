مسئول عراقي يعلن دخول البلاد مرحلة الشح المائي

أعلن المدير العام للمركز الوطني لإدارة المواد المائية في العراق، حاتم حميد، أن هناك شحًا في سقوط الأمطار للموسم الثالث على التوالي، مما أثر على الإيرادات المائية التي ترد إلى العراق.

وقال المسؤول العراقي إن هذا النقصان في الموارد المائية تسبب في نقصان في المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير التي تم تخفيض مساحاتها الزراعية إلى 50%، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق أن هناك تواصلًا مع الجانب التركي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاقات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية ومناسيب المياه في تركيا، وأعطونا الخطط التشغيلية الخاصة بنهري دجلة والفرات.

وأشار إلى أنه و"في المقابل وبكل أسف هناك تنسيق ضعيف مع الجانب الإيراني بسبب عدم استطاعتنا التواصل معهم، وهناك الكثير من الاتصالات والرسائل، لكن لم تكن هناك اجتماعات فنية، ولم نحصل منهم على الخطط التشغيلية، وبصفة عامة العراق كدولة مصب تتأثر بشكل أكبر بأي تغييرات في حصص المياه عن الدول الموجودة في الأعالي".