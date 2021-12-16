الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يعلن جوائزه السنوية.. فهد بن حثلين شخصية العام وشريف عثمان الرياضي المثالي

المستكاوي والأغا والسعدي يحصدون جائزة الثقافة العربية للإعلام

بطولة العالم لليد الأفضل في عام 2021 في ظل جائحة الكورونا

أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أسماء الفائزين بجوائزه السنوية للعام 2021، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من قيادات الوزارة والإعلام.



وفي بداية المؤتمر أكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد أن الجائزة بمثابة تعبير عن الشكر والتقدير لكل من يدعم مسيرة الرياضة العربية ويرفع رايتها ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها، فجائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص، وانما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية، لأن المجتمع العربي يبقى دائما في حاجة ماسة لقيم الرياضة التي تدعو إلى المحبة والسلام والخاء والتنافس الشريف، وتنبذ العنف والشغب وتعزز الانتماء وترفض التعصب.



وأعلن الفنان سامح الصريطي رئيس مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين في النسخة الثالثة للعام 2021 وجاءت كالتالي :شخصية العام 2021 للرياضة العربية ، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للابل التي تضم 105 دولة من قارات العالم وتهدف الى الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالابل.

حيث استطاع الشيخ فهد بن حثلين أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في احداث نقلة نوعية في عالم الابل ليصبح صناعة واستثمارا من خلال تطوير المهرجانات حتى باتت مقصدا سياحيا كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للابل وتعدد المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها.

وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الابل في العالم ، الى جانب الحفاظ على السلالة، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الابل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثا ثقافيا أصيلا.



وفاز البطل الباراليمبي المصري شريف عثمان بجائزة الرياضي العربي المثالي ، وهو الحائز على العديد من الميداليات البارالمبية وتربع على عرض رفع الاثقال البارالمبية لعدة سنوات وحتى اخر بطولة أقيمت في جورجيا ، وهو مثال للإرادة وتحدى الإعاقة، اذ لم يستسلم لما أصابه، ودافع عن حلمه وحقه في الحياة ، وحصل على مؤهل جامعي ومارس الرياضة ليحقق ذاته ويحرز الميداليات الذهبية منذ العام 2006 وحتى 2021 على صعيد بطولات العالم والبارالمبياد.



وذهبت جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء الى سعيد عويضة العداء المغربي الشهير صاحب ذهبية لوس انجلوس 1984، والمدرب والمستشار للعديد من الاتحادات والأندية العربية وأسهم في اكتشاف وتكوين العديد من الابطال العربي ورهيف علامة امين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأسبق وصاحب خبرات إدارية متميزة ولعب دورا في الحفاظ على كرة القدم اللبنانية في احلك الظروف وكانت له اسهامات إدارية في الاتحادين الاسيوي والدولي.



والدكتور إبراهيم القناص عضو مجلس الشيوخ السعودي رئيس الاتحادين السعودي والعربي للكاراتيه السابق وعضو اللجنة الأولمبية السعودية وصاحب بصمة واضحة في تطوير مسابقات اللعبة على الصعيد العربي.



والعميد فاروق بوظو عضو لجنة الحكام بالفيفا ورئيس لجنة الحكام بالاتحادين العربي والاسيوي سابقا وله اسهامات كبيرة في تكوين وصقل خبرات الحكام العرب على مدى اكثر من ثلاثين عاما وكان احد اهم أسباب ظهور التحكيم العربي في المباريات المهمة للمونديال كما حدث في مونديال 1998.



ومحمد الجوكر الكاتب الصحفي والمؤرخ الرياضي الاماراتي صاحب تاريخ طويل في العمل الإعلامي الرياضي العربي وله العديد من المؤلفات والكتب التي توثق تاريخ الرياضة في بلاده وعلاقتها بالدول العربية.



وفاز بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء والمسؤولية المجتمعية التي تمنح لهيئات عربية تطوعت لخدمة الرياضيين القدامى وتبنت دمج ذوي الهمم في المجتمع او طرحت ونفذت مبادرة لخدمة المجتمع العربي في اي مجال صحي او ثقافي او اجتماعي او رياضي.

وتم اختيار رابطة اللاعبين الأردنيين بالمملكة الأردنية الهاشمية تأسست العام 1993 وتقوم على رعاية وخدمة اللاعبين القدامى ماديا واجتماعيا وصحيا ، ومركز الرعاية المتطورة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الذي يتكفل برعاية اكثر من 600 فرد ودمجهم في المجتمع ، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يقوم برعاية كل أصحاب الاعاقات الذهنية وتوفير أنشطة لهم طوال العام .



اما جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام ، والتي تمنح لكل من يعلي قيم المهنية في عمله الإعلامي ويهتم بالمضمون بعيدا عن الاثارة والبحث عن التريند ، ويعمل على لم الشمل وتثقيف المتابعين بقيم الرياضة ونبذ التعصب.

والفائزون هم : الإعلامي القطري سعد الرميحي مؤسس مجلة الصقر ورئيس تلفزيون قطر الأسبق وصاحب رؤية إعلامية أسهمت في التعريف برياضات ونجوم العرب قبل ظهور الانترنت ، والإعلامي اللبناني يوسف برجاوي عميد الإعلاميين الرياضيين العرب لأكثر من نصف قرن من العمل في الصحافة عبر جريدة السفير وبعض الصحف العربية ، وحسن المستكاوي الكاتب الصحفي بالأهرام والشروق والمحلل الرياضي بقناة اون تايم سبورت.



والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي مقدم العديد من البرامج المتميزة والاستوديوهات التحليلية بقناة ابوظبي الرياضية والإعلامي السوري مصطفى الاغا مقدم برنامج صدى العرب بقناة ام بي سي.



واختار الاتحاد بطولة كاس العالم لكرة اليد للرجال يناير 2021 والتي استضافتها مصر في مطلع العام الحالي في ظل جائحة كورونا وكان التحدي الأول من نوعه في العالم اجمع بتنظيم الحدث العالمي رغم صعوبة الجائحة .. مبتكرين نظاما خاصا استعانت به كبري الدول العالمية في تنظيم احداثها الرياضية الدولية بعدها ، ونجح التحدي المصري في التنظيم وخرج الحدث بدون تسجيل حالة إصابة واحدة رغم مشاركة 32 فريق في اكثر من مدينة وكأول بطولة عالم تقام بمشاركة هذا العدد من الدول.



وبطولة كأس العرب بالدوحة لنجاحها في تحقيق هدف يتمناه كل عربي ان يجتمع الرياضيون العرب في أجواء من الاخاء والمحبة والتنافس الشريف في بطولة احترافية من الطراز الأول بعد غياب تسع سنوات، لنيل جائزة حدث العام فيما اختار لجائزة انجاز العام كل أصحاب الذهب في الدورة الأولمبية الأخيرة.



البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز ذهبية الكاراتيه وزن 61 كجم أولمبياد طوكيو 2021

والبطل القطري إبراهيم حسونة ذهبية رفع الاثقال وزن 96كجم أولمبياد طوكيو 2021

والبطل القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي أولمبياد طوكيو 2021

والبطل المغربي سفيان البقالي ذهبية 3000 متر عدو اولمبياد طوكيو 2021

والبطل التونسي احمد حفناوي ذهبية السباحة 400 متر اولمبياد طوكيو 2021



وذهبت جائزة الثقافة الرياضية الى وزارة الشباب والرياضة المصرية لتنظيمها ورعايتها لمبادرات عديدة.



اما جائزة الاتحاد التقديرية والتي تمنح لكل من قدم اعمالا جليلة لخدمة الرياضة والرياضيين العرب ، واسهم في تحقيق طفرة وانجازات في مجال عمله والمناصب التي أسندت اليه ومنحت الى الأمير طلال بن بدر بن سعود ، رئيس اتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية العربية السابق لما قدمه من عطاء وما بذله من جهد طوال فترة توليه المسؤولية واسهاماته في وضع هيكلية للعمل الرياضي العربي المشترك ، والفريق جبريل الرجوب ، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين ورئيس اللجنة الاوليمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، وعضو العديد من الاتحادات العربية والاسيوية.

وفي عهده قفزت الرياضة الفلسطينية قفزات هائلة وتحولت الى انتفاضة قوية لفتت انظار العالم الى القضية الفلسطينية وحق الشعب في اعلان دولته المستقلة ، والوزير المفوض هاني مصطفى ، لاعب ومدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في كرة القدم ومدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية وممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مدى ثلاثة عقود .



وفازت امارة الشارقة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لرعايتها وتنظيمها للعديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والبطولات المتخصصة في رياضات المرأة وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية واهتمامها بحماية التراث وحفظ الهوية العربية .



وهنأ الدكتور اشرف صبحي الفائزين ووجه الشكر للاتحاد العربي للثقافة الرياضية على ترسيخ ثقافة الوفاء والعطاء في الوسط الرياضي العربي.

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