بعد زيارته لجناح مصر بإكسبو 2020.. أسباب انبهار ملك السويد بتابوت "بسماتيك"

زار اليوم الملك كارل جوستاف "Carl Gustaf" ملك السويد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك خلال زيارته للمعرض الذي تستضيفه حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة وتم افتتاحه أول أكتوبر الماضي، وكان في استقباله أشرف حمدي المفوض العام للجناح المصري، والدكتور خالد ميلاد مدير الجناح، وقاما بالترحيب به واصطحابه في جولة داخل الجناح.

وخلال الجولة أثني ملك السويد على الجهد الكبير المبذول فى الجناح وفي تصميمه، كما حرص ملك السويد على مشاهدة التابوت الفرعوني المعروض بالجناح، وقدمت له الدكتورة هدى خليفة عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، والمشرف السابق للمكتب العلمي للوزير شرحا عن التابوت وصاحبه الكاهن بسماتيك بن أوزير، وأعرب ملك السويد عن إنبهاره بالتابوت وبجماله وبروعة ألوانه الطبيعية التي مازالت تحتفظ بها منذ آلاف السنين، إضافة إلى إعجابه بالمستنسخات الأثرية المشاركة في المعرض وخاصة تلك التي تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون.

آلة الزمن

كما قام ملك السويد كارل جوستاف بدخول آلة الزمن " Time Machine" الموجودة بالجناح المصري حيث يتم عرض فيلم قصير على شاشة بتقنية 4D عن مصر قديما وحديثا والمعالم الأثرية والسياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى عرض للمدن الجديدة بها.