حسام عبدالغفار: نستهدف تلقيح 7.5 مليون طالب ضد فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة لديها جميع اللقاحات التي جرت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الجرعة التعزيزية الثالثة ليس شرطا أن تكون من اللقاح الذي تلقاه المواطن في المرة الأولى".

وأشار: "تم تلقيح 476 ألف طالب جرعة أولى من اللقاح فايزر، وحتى الآن سجل 700 ألف طالب ومستهدف تلقيح 7.5 مليون طالب"، مردفا أن لقاح فايزر هو المعتمد لتلقيح الطلاب والصغار ضد فيروس كورونا.