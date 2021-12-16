هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها هناء في بيروت.. خاص

علم صدى البلد ان النجمة هيفاء وهبي ستحتفل الأسبوع المقبل بحفل خطوبة شقيقتها هناء .

وسيقام الحفل في بيروت ؛ حيث تفضل هيفاء عدم الافصاح عن هوية خطيب شقيقتها لحين موعد الخطوبة.

هيفاء وهبي بأحدث ظهور :



نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هيفاء وهبى قائلة “ Hi there! ”.



كان آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.



جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.