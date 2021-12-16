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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«دفاع النواب»: سد النهضة وإخراج المرتزقة من ليبيا أبرز ما تم التطرق إليه مع وفد الكونجرس الأمريكي

النائب أحمد العوضى
النائب أحمد العوضى ،رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بمقر البرلمان، بحضور عدد من رؤساء اللجان، ناقش سبل التعاون المشترك بين المجلسين على الصعيدين المصري والأمريكي وكذلك التعاون المشترك بين البلدين.

 

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التقت وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بغرفتي الكونجرس، بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.

 

وقال اللواء أحمد العوضي، إن اللقاء يأتي في ظل ثقل مصر ودورها الإقليمي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي إطار التعاون البرلماني الدائم بين مجلس النواب المصري والأمريكي.

 

ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى وتقوية العلاقات الخارجية وإبراز الدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي عبر المساعدة في حفظ الأمن الإقليمي ودعم كل الاتجاهات التي تدعم عملية السلام في المنطقة، مما يسهم في تحقيق السلام العالمي، وهو ما يؤكده مرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المنتديات الدولية والإقليمية.

 

وأكد العوضي، أن العلاقة بين البلدين علاقة تعاون إستراتيجي، بين دولتين لهما ثقل إقليمي وعالمي، لافتًا إلى أن الحديث مع الوفد الأمريكي تطرق إلى إظهار الدور الأمريكي في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بجانب الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبية في ظل حالة التعنت التي تتبعه أديس أبابا، وكذلك الدور الأمريكي في مساندة ودعم الرأي المصري في ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

وفد الكونجرس الأمريكي البرلمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السلام الإقليمي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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