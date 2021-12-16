أسامة عقيل: إنشاء طرق حضارية جزء من مخطط التنمية الشاملة بمصر.. فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن إنشاء طرق حضارية هو جزء من مخطط التنمية الشاملة في مصر.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وجود مقومات التنمية كالطرق يوفر فرص عمل ويساهم في الاقتصاد القومي وزيادة فرص الاستثمار في مصر".

وأشار: "هناك أكثر من 10 آلاف كيلو متر طرق جديدة في مصر"، مردفا أن مصر تسعى للوصول للمعدلات العالمية فيما يخص منظومة النقل.

وأوضح الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن الطرق الجديدة شملت طرق خارج المدن وساعدت على ربط أرجاء الدولة ببعضها البعض ضمن شبكة الطرق القومية.