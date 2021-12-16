أحمد مجدي: الشخص اللي صور السيدة الأوكرانية لازم يتقبض عليه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن قصة السيدة الأوكرانية بالتجمع الخامس تحولت لجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، “رأيى أن المفروض اللى يتقبض عليه هو الشخص الذي قام بالتصوير وعمل زووم على واحدة بعيدة عنه على مسافة أكثر من كيلو”.

وتابع أحمد مجدي، “أن هذا الشخص قام بنشر الفيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، ودي حاجة منفرة انتوا متخيلين حجم الضرر الذي تتضررت منه السياحة المصرية”.

هي بتتصرف بتلقائيتها

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أن “هي بتتصرف بتلقائيتها على الرغم من العادات والتقاليد المصرية فالشخص اللي عمل كدة ده تلصص وتتبع عورات الناس”.