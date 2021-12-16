مصطفى بكري: مصر ستكون من الدول الكبرى اقتصاديا خلال السنوات المقبلة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة دفعت الاقتصاد المصري أن يكون أكثر تماسكا في مواجهة الأزمات وخاصة كورونا .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان هذا التقدم حظي بدعم وإشادة المؤسسات الدولة، ويعكس تضافر جهود الحكومة المصرية.

وتابع مصطفى بكري، أنه يتم تنفيذ التوجيهات الرئاسة وتحقيق المستهدفات، من أجل التنمية وقوة الاقتصاد المصري، وتوفير حياه كريمة للمواطنين.

البنك الدولى أشاد

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن البنك الدولى أشاد بما قامت به مصر من إصلاحات في الإقتصاد المصري، مؤكدا أن اقتصاد مصر سيكون واعدا وستكون مصر من الدول الكبرى خلال السنوات القادمة.