مصطفى بكري يعرض تقريرا تفصيليا عن استقبال الكلية الحربية لأبطال قادرون باختلاف.. فيديو

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا ولقطات من الزيارة التي نظمتها القوات المسلحة، لأبطال قادرون باختلاف من "ذوي الهمم"، إلى الكلية الحربية، وسط استقبال حافل لهم.

أقيم لأبطال قادرون باختلاف، عرض عسكرى من طلاب الكلية الحربية، فور وصولهم، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية، تعرفوا خلالها على أنشطة الكلية الحربية والتدريبات العسكرية الخاصة بالطلاب.

يذكر أنه تم تنفيذ زيارة لعدد من أبنائنا القادرون باختلاف إلى قاعدة ألماظة جوية في وقت سابق وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى وكذلك تنفيذ زيارة لمتحف القوات الجوية.

وقد طالب عدد من أطفال قادرون باختلاف من الرئيس السيسي بأن يقوموا بجولة داخل أحدى الطائرات نظراً لشغفهم وحبهم للطيران.

الإعداد لذلك

وعلى الفور؛ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإعداد لذلك؛ وعلى الفور؛ أصدر القائد العام توجيهاته للقيادة العامة والقوات الجوية بتنظيم زيارة لهم.