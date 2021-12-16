وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تعمل على إنتاج جيل مسؤول عن التحول الرقمي في مصر.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تعمل على إنتاج جيل متكامل القدرات ويكون مسؤول عن التحول الرقمي في مصر.



وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "ليس في نطاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنشئ جامعات لكن وزارة التعليم العالي والبحث هي المنوطة بهذا الأمر".



وأشار: "هدف نقل صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر نقلة نوعية وأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذه الصناعة لا يتحقق إلا من خلال جيل جديد وكوادر متعمقة ومتخصصة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

