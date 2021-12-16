البنك المركزي يتوقع تسجيل معدلات نمو مرتفعة في هذه الفترة

توقع البنك المركزي المصري أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية مع استمرار الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.

وارجع البنك المركزي المصري في تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، ذلك إلي إن البيانات المبدئية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجلت 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأشار إلي أنه من المقرر استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثرالإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، بالإضافة لتحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية كمؤشرات أولية.

وذكر البنك المركزي ان معدل البطالة استقر عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطراب سلاسل الامداد والتوريد العالمية.

ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذي يؤدى الى حالة من عدم اليقين.