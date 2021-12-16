مصطفى بكري : بيت الحكمة بالشارقة منارة ثقافية في تأصيل الهوية العربية|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة زارت بيت الحكمة بالشارقة، في إطار تنظيم فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالجناح المصري بمعرض اكسبو دبي 2020، وذلك بهدف الاستفادة من تبادل المعارف التي تهدف للحفاظ على الهوية العربية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيارة وزيرة الهجرة "لبيت الحكمة" جاءت بدعوة من الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بدورها البارز في الأعمال الإنسانية والخيرية والثقافية.

وتابع مصطفى بكري، أن السفيرة نبيلة مكرم أعربت عن شكرها للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لدعوتها لزيارة "بيت الحكمة" بإمارة الشارقة.

تأصيل الهوية العربية

بيت الحكمة يعد منارة ثقافية بارزة في تأصيل الهوية العربية، وما يساهم به من دور في الحفاظ على الإرث الثقافي العربي.