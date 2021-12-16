5مواسم..الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود بسيونى ظهير أيمن منتخب مصر مواليد 2003

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع لاعب نادى الاتحاد السكندرى المتميز محمود بسيونى ، ظهير أيمن منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣.

و شارك اللاعب مؤخراً مع منتخبنا القومى المصرى مواليد 2003 في بطولة شمال إفريقيا التى أقيمت مؤخراً بدولة تونس .

اللاعب أحد الصاعدين المميزين بقطاع الناشئين الذى يقوده القدير كابتن إمام محمدين رئيس القطاع.

ويأتى إبرام هذا التعاقد ولمدة خمسة مواسم في إطار نهج مجلس إدارة النادى للحفاظ على المواهب و اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لكرة القدم والذى يشهد نتائج مميزه للغاية خلال الفترة الماضية.