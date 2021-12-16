الداخلية توجه حملات أمنية مكبرة بالمحافظات .. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية وسيدة نصبت على مواطنين بالجيزة

ضبط نصابة زعمت قدرتها علي تخصيص وحدات بالاسكان الاجتماعي في الجيزة

ضبط سيدتين كونتا عصابة سرقة هواتف المواطنين بالاسكندرية

ضبط موظف بأحد أحياء الإسكندرية اختلس 1.5 مليون جنيه

ضبط لصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

ضبط متهمين بسرقة عربيين في أسوان



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بتضرره من (إحدى السيدات -"لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة) لقيامها بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص (4) وحدات سكنية له وأقاربه بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والإحتيال على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها.. بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

ومن ناحيه اخرى تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل" مُتخذان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا لارتكابهما (4) وقائع وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريم بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.



كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) بإستغلال طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة (مليون وخمسمائة ألف جنيه) من خلال قيامه (والاختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي وعدم توريدها لخزينة الدولة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " متخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، بحوزة أحدهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه ، وأضافو بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (شبين الكوم – أشمون – الباجور - القناطر الخيرية بالقليوبية) وأرشدا عن المسروقات.

وعلى جانب اخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بأنهما حال تواجده بإحدى مواقف سيارات الأجرة الكائنة بدائرة المركز إستوقفهما (3 أشخاص) يستقلون سيارة ملاكى "لا يعلما بياناتها" وطلبوا منهما فحص جوازات سفرهم وأثناء ذلك استولوا منهما على (3 هواتف محمولة - ومبالغ مالية) ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص " – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال استقلالهما السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبحوزتهما المسروقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.