فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

صدمة كبيرة أصابت الجمهور العربي، بعد إعلان 23 اسمًا سيتم من بينهم اختيار تشكيلة العام من لاعبي العالم في احتفالية جائزة The Best التي تنظمها الفيفا .

الأسماء خلت تمامًا من اللاعب المصري محمد صلاح ، الحائز على المركز السابع كأفضل لاعبي العالم، واللاعب رياض محرز الذي يقدم مستويات كبيرة مع نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلاده الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم في الوقت الحالي.



قائمة المرشحين لمنتخب العالم

رابطة المحترفين الدولية أعلنت عن قائمة المرشحين لتشكيلة العام لأفضل 11 لاعبًا في عام 2021، والتي ضمت 23 لاعبًا.

وضمت القائمة كل من:

ترنيت ألكسندر أرنولد، كريستيانو رونالدو، نيمار جونيور، إدوارد ميندي، لوكاكو، كيليان مبابي، روبرت ليفاندوفسكي، نجولو كانتي، جورجينو، إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، جيانلويجي دوناروما، ديفيد ألابا، كيفين دي بروين، جوردي ألبا، جورجيو كيليني، روبن دياز، داني ألفيس، كريم بنزيما، أليسون بيكر، برونو فيرنانديز، سيرجي بوسكيتس، فرينكي دي يونج.



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