كيف تحمي نفسك من برد الشتاء

حذرت الأرصاد الجوية من حال الطقس الفترة المقبلة، حيث تشهد المحافظات انخفاض في درجة الحرارة ، ولذلك يمكنك أن توخي الحذر وان تتخذ الاحتياطات خلال الفترة المقبلة وذلك بعدة نصائح لاتتجاهلها خلال فصل الشتاء وهي :

تأكد من أن لديك ملابس شتوية كافية.

* ابق بالداخل ، إذا كان ذلك ممكنًا.

* مراقبة جميع منافذ وسائل الإعلام للحصول على معلومات الطقس وإجراءات الطوارئ.

* تحقق من أي جيران يعيشون بمفردهم وخاصة كبار السن ومساعداتهم في البرد

* استخدم غرفة واحدة فقط سيكون من الأسهل تسخين غرفة أو ممر داخلي.

* تحافظ المشروبات الساخنة المنتظمة على حرارة الجسم لمحاربة البرد.

* تأكد من ارتداء الملابس المناسبة -فالعديد من الطبقات الخفيفة أفضل من طبقة سميكة واحدة.

* القفازات أفضل من القفازات لأن أصابعك يمكن أن تشترك في حرارة الجسم.

* القبعات تساعد على منع فقدان الحرارة.