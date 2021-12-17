كيف تحمي نفسك من برد الشتاء

حذرت الأرصاد الجوية من حال الطقس الفترة المقبلة، حيث تشهد المحافظات انخفاض في درجة الحرارة ، ولذلك يمكنك أن توخي الحذر وان تتخذ الاحتياطات خلال الفترة المقبلة وذلك بعدة نصائح لاتتجاهلها خلال فصل الشتاء وهي :
تأكد من أن لديك ملابس شتوية كافية.
* ابق بالداخل ، إذا كان ذلك ممكنًا.
* مراقبة جميع منافذ وسائل الإعلام للحصول على معلومات الطقس وإجراءات الطوارئ.
* تحقق من أي جيران يعيشون بمفردهم وخاصة كبار السن ومساعداتهم في البرد
* استخدم غرفة واحدة فقط سيكون من الأسهل تسخين غرفة أو ممر داخلي.
* تحافظ المشروبات الساخنة المنتظمة على حرارة الجسم لمحاربة البرد.
* تأكد من ارتداء الملابس المناسبة -فالعديد من الطبقات الخفيفة أفضل من طبقة سميكة واحدة.
* القفازات أفضل من القفازات لأن أصابعك يمكن أن تشترك في حرارة الجسم.
* القبعات تساعد على منع فقدان الحرارة.