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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث وزارة الكهرباء يكشف انجازات الدولة في مجال الطاقة المتجددة

صدى البلد

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك قائمة كبيرة من الشركات الأجنبية والمحلية حريصة على الاستثمار في  مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن محطة بنبان الشمسية حصلت على العديد من الجوائز المتميزة في توليد الطاقة المتجددة. 


وتابع "حمزة"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على  فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قطاع الكهرباء حصل على دعم كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في قطاع الكهرباء داعمة للاقتصاد المصري بشكل كبير.


وأضاف أن نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في زيارة مستمرة  ومن المخطط ان تصل لـ42%  من حجم الطاقة المنتجة خلال عام 2035.


وتابع أن مباردة "حياة كريمة" مهمة جدًا للقرى المصرية، مشيرًا إلى أن  الدولة حددت 24 مليار جنيه لتطوير قطاع الكهرباء في المرحلة الأولى فقط من مبادرة حياة كريمة، ومن المتوقع أن تتخطى هذه الميزانية 70 مليار جنيه عند الانتهاء من مبادرة حياة كريمة.  
 

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