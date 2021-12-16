ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. محمد صلاح أساسيا رفقة ماني

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون

الوسط: أوكسلايد تشامبرلين – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، وتضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وخاض فريق ليفربول 16 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال خلال الفترة المقبلة، للهروب من منطقة الهبوط.