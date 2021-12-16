هبة حسب: «بجيب ودن المستمع بالحكاية علشان يكمل معايا لآخر الحلقة»..فيديو

التدرج والنزول بالمستوى يرفضه المستمع

قالت الروائية والإذاعية هبة أحمد حسب، إن عملها كروائية ساعدها كثيرا على الإلمام بطرق السرد القصصي وجذب انتباه المستمعين كافة، مع صياغتها بشكل يعشقه الكثيرون، «حبي للرواية والسرد القصصي خلاني أعرف أمسك الحكاية منين و أصيغها إزاي».

وأضافت «حسب»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها تعمل في الحفاظ على أذن المستمع وتركيزه لأطول فترة ممكنة خلال تقديمها لبرنامجها على الهواء مباشرة، متابعة : «بجيب ودن المستمع بالحكاية علشان يكمل معايا لاخر الحلقة، والحلقة مينفعش تكون طويلة، الناس تتأثر بحكايات البشر وتشوف لمعرفة أصل الحكاية».

وتابعت : «لازم أكون حريصة وأنا بعمل أي حلقة لأن التاريخ مينفعش يتعمل منه حلقات طويلة أو قصة وافردها على حلقتين، وهنا بيكون الرهان على وعي المستمع، ومن خلال التجربة فالمستمع للراديو مش بيقرا عمل روائي لأن الكتابة الروائية فيه كتير وزايده عن الحد».

التدرج والنزول بالمستوى يرفضه المستمع

وأكملت : «التدرج والنزول بالمستوى يرفضه المستمع، ومعظم القراء بيحبوا المقروء أكثر من المسموع، لأن القارئ لما بيكون جزء عامل ومكون للصورة النهائية بيندمج فيها أكتر، ولما بيمتع نفسه بكتاب بيساعده على خصوبة خياله ويساعده على التخيل، وبيكون مندمج تماما».

وأشارت «حسب» أنه وعلى مدار الخط الزمني للتاريخ فقد دار الكثير من الأحداث التي أصبحت فيما بعد قصصا تروى من جيل لأخر، «القصص دي منقدرش نقطعها من سياقها ولكن السرد كما هو، مع عدم الإخلال بالمضمون».