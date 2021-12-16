افتتاح كوبري المشاه بجامعة عين شمس

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كوبرى المشاة الذي يربط بين ضفتى الحرم الجامعي ، يرافقه الدكتور هاني ضاحي رئيس مجلس اداره شركة وادي النيل للمقاولات ووزير الاتصالات الأسبق ، المهندس رأفت هندواى نائب وزير الاتصالات ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ،الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، اللواء محمد عقل رئيس حى الوايلى ،وعدد من رؤساء الجامعات السابقين وكوكبة من عمداء و اعضاء هيئه التدريس .

أكد الاستاذ الدكتور محمود المتيني أن كوبري المشاه بجامعه عين شمس جاء استكمالا لخطة تطوير الحرم الجامعى حيث تم تركيب الكوبرى المعدنى الجديد بنجاح للربط بين ضفتى الحرم الجامعى ليكون بديلا عن الكوبرى القديم الذى تم إنشائه فى ثمانينات القرن الماضى، والذى تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع أسفله والذى يعد أقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.

و أضاف الاستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه أن تصميم الكوبرى الجديد تم بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وطبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين مع توفير ارتفاع أمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبرى الخارجى 7.3 متر وعرضه الصافى الداخلى للمشاه 6.4 وارتفاع الكوبرى الداخلى 3.2 متر وارتفاع القاع الخالص به من منسوب الطريق حوالى 5.7 متر مما يجعله من أعرض كبارى المشاه فى مصر.



كما تم عمل صيانة شاملة ورفع كفاءة جميع العناصر الإنشائية الأصلية للكوبرى من أساسات وأعمدة وسطح الكوبرى العلوى وكذلك تم استخدام عناصر مساعدة حديثة من الكابلات المعدنية المرتكزة بصورة مؤقتة على جسم الكوبرى الحالى للحفاظ على الربط المعلوماتى بين منشآت الحرم والمستشفى التخصصى

ولتسهيل استخدام الكوبرى فقد تم تزويده بعدد 4 سلالم كهربائية، بالإضافة إلى وجود شاشاتين على جسم الكوبرى من الخارج للعرض الأولى فى اتجاه مصر الجديدة والثانية فى اتجاه العباسية تستخدم فى الأغراض المعلوماتية للجامعة.

واضاف تمراز ان الكوبرى يوفر ممر خاص للمواطنين لعبور ضفتى شارع الخليفة المأمون، بالإضافة إلى ممر منفصل ببوابات الكترونية لمنتسبى جامعة عين شمس من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كما يوفر الارتباط بين حرم الجامعة والجراج المتعدد الطوابق المزمع تنفيذه بجوار مستشفى جامعة عين شمس التخصصى كما يساهم الكوبرى فى تحقيق سهولة الحركة على ضفتى طريق الخليفة المأمون مما يخفف الحمل المرورى على ميدان العباسية

كما اوضح الاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ان افتتاح كوبري المشاه بجامعه عين شمس سيعمل على الربط بين حرم واحد وحرم اثنين بالجامعة وذلك بهدف تامين ابنائنا الطلاب عند المرور بين الحرمين كما سيساعد على تيسير حركه المرور بالشارع .

كما يخدم الكوبري المواطنين العاديين في الشارع حيث يوجد بالكوبري مسارين واحد للطلاب و اعضاء هيئه التدريس والاخر للمواطنين والمسارين مؤمنين بصوره جيده والكوبري يعد اضافه لخدمه المجتمع المحيط بجامعه عين شمس وهو احد ادوار الجامعة اتجاه المجتمع المدني