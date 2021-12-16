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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل أم إلغاء.. مصير كأس الأمم الأفريقية

كاس الامم الافريقية
كاس الامم الافريقية

يستمر الحديث في الفترة الأخيرة حول مصير كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر اقامتها في يناير القادم  في دولة الكاميرون.

وتواجه "الكاف" عدة تحديات يأتي في مقدمتها الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها القارة السمراء مع متحور أوميكرون، ورفض الأندية الأوروبية التخلي عن نجومها للمشاركة في البطولة فضلًا عن تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية ، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اتخذ قرارًا بإلغاء البطولة أو تاجيلها على أقل تقدير وسيتم الإعلان قريبًا.

وخرج الرد سريعًا من الـ"كاف" بالتأكيد على اقامة المنافسة في موعدها وهو ما أكده النجم العالمي صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، وذلك بتوضيح مدى جاهزية بلاده لتنظيم البطولة.

ولن يخرج مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية عن 3 سيناريوهات نستعرضها في التقرير التالي:

تنظيم البطولة وإقامتها في الموعد المحدد

الحل الأول سيكون بإصرار الاتحاد الأفريقي على تنظيم البطولة موعدها دون النظر إلى التحديات الثلاثة أو القبول بطلبات الأندية الأوروبية.

المحليين

الحل الثاني الذي يتم دراسته في "كاف" هو اقامة البطولة في موعدها مع اقتصارها على اللاعبين المحليين وهو ما يحل الإشكالية بشكل كبير.

حيث ستتمكن الأندية الأوروبية من الاحتفاظ بنجومها بالإضافة إلى وجود مرونة من منتخب مصر بالتخلي عن عدد من نجوم الأهلي نظرًا لعدم الأهمية الكبري للبطولة.

الإلغاء

سيحدد الاتحاد الأفريقي موقفه بشكل نهائي من مواجهة التحديات التي تقابل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي حالة عجزه عن التصدي له سيكون قرار الإلغاء أو التأجيل على أقل تقدير.

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تأجيل أم إلغاء.. مصير كأس الأمم الأفريقية

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