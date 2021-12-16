محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه أمام نيوكاسل فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويقود محمد صلاح هجوم الريدز بجانب تواجد ديجو موتا وساديو ماني بجواره ومن خلفهم تياجو ألكانتارا وهندرسون وتشامبرلين.

ويستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق رقمين قياسيين، عندما يستضيف الريدز نظيره نيوكاسل.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف في لقاء اليوم، ليصبح “مو” اللاعب الوحيد في تارخ ليفربول الذي يسجل في شباك نيوكاسل في 5 مواسم متتالية على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

وفي حال سجل أو صنع محمد صلاح أمام الماكبيس مباراة اليوم، سيعادل إنجاز جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي “القياسي” بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية في البريميرليج.

تشكيل ليفربول اليوم أمام نيوكاسل



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.