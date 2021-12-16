بسبب تفشي فيروس كورونا.. تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج في بيان رسمي قبل قليل، تأجيل 4 مباريات جديدة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وجاءت المباريات الأربعة كالآتي:

ساوثامبتون × برينتفورد – يوم السبت

واتفورد × كريستال بالاس – يوم السبت

وست هام يونايتد × نورويتش سيتي – يوم السبت

إيفرتون × ليستر سيتي – يوم الأحد

وكانت الرابطة قد أعلنت تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لتصبح عدد المباريات المؤجلة 5.

ارتفعت عدد المباريات التي تم تأجيلها في الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا في أكثر من فريق، حيث تأجلت مواجهتين لفريق توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري حتى الآن.