تفاصيل تعرض بطلة "طاش ما طاش" للتحرش ومعلومات عنها

صرحت الفنانة أفنان فؤاد، “بطلة مسلسل طاش ما طاش" عن تعرضها للتحرش من قبل عدد من الفنانين السعودين.

قالت أفنان فؤاد، في تصريحات صحفية انها تعرضت للتحرش عن طريق الاطراءات وكلمات بها معاكسات مباشرة وغير مباشرة والدعوات للخروج والسهر، مشيرة الى انها دائما ما تهرب من تلك العزومات بطريقة “شيك”، لكي تخرج من المأزق.

يذكر أن أفنان فؤاد، بدأت العمل الفني عام 2011 من خلال مشاركتها في حلقة من مسلسل طاش ما طاش 18 واستمرت بعد ذلك بالعمل الفني، وهي خريجة بكالوريوس إعلام، و حاصلة على دوره في فنون الدراما من أكاديمية مانهاتن في ولاية نيويورك الامريكية.

كما قدمت عدد من الاعمال الشهيرة من بيها يا تصيب يا تخيب، و هشتقه، و من الأخر، وكلام الناس، و شباب البومب، ألو مرحبا، وصح عليك، وشباب البومب ٢.