القومي للبحوث: اللقاح المصري ضد كورونا آمن.. فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث، إن اللقاح المصري “كوفي فاكس” أمن، مؤكدا أنه تم إجراء التجارب على هذا اللقاح على مدار سنة.

وأضاف أحمد مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه تم إجازة التجارب السريرية من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه لم نكن لنصل لتلك المرحلة بدون الجهود الكبيرة التي تمت.

وتابع أحمد مصطفى، ان “فيروس كورونا دخل مصر في مارس 2020 وتم عزل الفيروس من شهر أبريل”، مؤكدا أنه تم التحضير للقاح المصري منذ عام ونصف.

مطمئنة

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن النتائج التي وصلنا لها في لقاح كوفي فاكس مطمئنة.

