الأرز البني أكثر صحة من الأبيض؟

هناك جدل كبير حول الفوائد الصحية العديدة للأرز البني مقارنة بالأرز الأبيض.

ولكن هل نوع واحد أكثر صحة من الآخر ، اوضح خبير التغذية بوفان راستوجي ، الذي انتقل مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة مزايا دمج الأرز البني في نظامك الغذائي المعتاد.

وأوضح أن كل الأرز الأبيض يبدأ كأرز بني قبل أن يتم صقله ، وأن كل الأرز غير المصقول يباع في الوقت الحاضر تحت مصطلح الأرز البني.

"الأرز البني هو غذاء كامل الحبوب ويتم معالجة الأرز الأبيض.

عندما يتم صقل حبوب الأرز ، تتم إزالة الأجزاء التي تسمى النخالة والبذرة.

الجرثومة هي جزء من حبوب الأرز الغنية بالمعادن وتحتوي النخالة على معظم الألياف. بدونها يفقد الأرز الأبيض معظم الألياف والفيتامينات والمعادن.

"إن تقليل الألياف يمثل مشكلة كبيرة" ، مضيفًا بشكل خاص أن النظام الغذائي الأساسي هو الأرز في الغالب.

"يصبح من الصعب تلبية ما يقرب من 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا. كقاعدة عامة ، يجب ألا نجعل أي شيء يحتوي على سعرات حرارية فارغة جزءًا من نظامنا الغذائي المعتاد (سعرات حرارية بدون تغذية) .

اقترح التحول إلى نوع الأرز غير المصقول الذي تستخدمه بالفعل ، إذا كان المذاق مصدر قلق. وتابع: "اجعله قريبًا من كل ما تشعر بالراحة من أجل تغيير مستدام طويل المدى".

نتج عن الضغط على الأرز الأبيض بدلاً من البني ، مما تسبب في نقص فيتامين B1 ، خاصةً لدى الأشخاص الذين كان الأرز هو طعامهم الأساسي. لذا فإن تفضيل الأرز البني على الأرز الأبيض ليس اتجاهاً صحياً ، إنه في الواقع يعود إلى الجذور ، إلى نسخة أقل معالجة من الأرز ، "قال.